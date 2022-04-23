مقتل وإصابة 4 منتسبين بالشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2022/04/23 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

قتل وأصيب 4 منتسبين في الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة خلال عمليات تفتيش ضمن الضلوعية، عن عمليات الارادة الصلبة".

وأضاف ان "التفجير أودى بحياة اثنين من عناصر الاتحادية واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

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