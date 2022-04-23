شرطة النجف تصدر توضيحاً بشأن القبض على صاحب مطعم يبيع لحوم الحمير

2022/04/23 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أصدرت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، اليوم السبت، توضيحاً بشأن القبض على صاحب مطعم يبيع لحوم الحمير.

وذكر اعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت تنفي ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي حول القاء القبض على صاحب مطعم يستخدم لحوم (الحمير) على أنها لحوم غنم".

وأكد ان "هذا الخبر عار عن الصحة وكاذب ولم يتم القاء القبض على اي حالة وننفي نفيا قاطعا هذه الاكاذيب والاشاعات".

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