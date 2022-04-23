إصابة خمس عمال بحروق نتيجة انفجار داخل معمل في البصرة

2022/04/23 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في البصرة٫ اليوم السبت، بإصابة خمس عمال بحروق نتيجة انفجار داخل معمل في منطقة خور الزبير.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “خمس عمال اصيبوا نتيجة انفجار انبوب لنقل مادة الزفت في معمل الذهب الاسود في منطقة خور الزبير بالبصرة”.واضاف ان “العمال من سكنة كركوك وتم نقلهم الى مستشفى […]

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