لهذا السبب يجب أن تتوقف عن مدح فقدان الوزن

2022/04/23 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبًا ما تكون المجاملات بشأن فقدان الوزن حسنة النية ولكن يمكن أن يكون لها عواقب سلبية.إليكم سبب كونها تمثل مشكلة، وما هو البديل الأفضل منها.

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