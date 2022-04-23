شاهد كيف فضح حادث سير تجار مخدرات بالصدفة

2022/04/23 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رجلان بتجارة المخدرات بعد أن تسبب حادث سير بتناثر 500 رطل من الماريغوانا وقع على طريق سريع في ولاية ميسوري الأمريكية.

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