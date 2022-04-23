بالصور.. الكاظمي يتفقّد عدداً من منازل المواطنين غربي الأنبار ويستمع لاحتياجاتهم

2022/04/23 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد القائد العام للقوات المسلحة

مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عدداً من

منازل المواطنين غربي محافظة الأنبار.

وقالت الحكومة العراقية في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس مجلس

الوزراء القائد

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