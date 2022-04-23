الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

2022/04/23 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ،محمود خوشناو ،اليوم السبت، تمسك حزبه بمرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح.

وأشار خوشناو الى ان العناد السياسي لا يخدم الشعب الكردي ولا المصلحة العامة لإقليم كردستان، مبينا ان الحزب الديمقراطي استحوذ على جميع المناصب في اقليم كردستان.

كما نفى خوشناو وجود أي تحالفات بين الوطني الكردستاني وبين الإطار التنسيقي والكتل والتحالفات الأخرى.

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