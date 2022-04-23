ذي قار تستغيث.. زيادة “مقلقة” بحالات الحمى النزفية

2022/04/23 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، ان هناك زيادة مقلقة بحالات الحمى النزفية في المحافظة.وقال مدير شعبة الأمراض الانتقالية في صحة ذي قار حيدر علي حنتوش في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “محافظة ذي قار تشهد زيادة مقلقة بحالات الحمى النزفية و هو مرض خطير ينتقل من الحيوانات المصابة الى […]

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زيادة “مقلقة” بحالات الحمى النزفية أولاً على ايرث نيوز.

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