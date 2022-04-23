انفجار أنبوب في معمل بالبصرة يصيب خمسة عمال بحروق خطيرة

2022/04/23 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- البصرةأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة عمال بحروق خطيرة نتيجة انفجار أنبوب داخل معمل في منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة عمال أًصيبوا بحروق خطيرة، نتيجة انفجار انبوب لنقل مادة الزفت في معمل الذهب الاسود في منطقة خور الزبير بالبصرة".وأضاف، أن "العمال من سكنة محافظة كركوك، وتم نقلهم الى مستشفى الزبير"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".

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