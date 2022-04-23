'ناسفة' تودي بحياة جنديين في صلاح الدين

2022/04/23 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- صلاح الدينأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل جنديين في الشرطة الاتحادية، بعد انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات تفتيش بمنطقة الضلوعية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة خلال عمليات تفتيش ضمن الضلوعية".وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية، وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة".

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