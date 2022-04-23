2022/04/23 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللواء رسول يوجز تفاصيل عملية الإرادة الصلبة » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 14:34

فيديو

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يوجز تفاصيل عملية الإرادة الصلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يوجز تفاصيل عملية الإرادة الصلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).