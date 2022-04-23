الالتهاب الكبدي

2022/04/23 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض

والوقاية منها، رصد إصابات مجهولة

المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في

أربعة بلدان أوروبية جديدة، بعد

أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات

مشابهة على أراضيها.

وأشارت ال

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