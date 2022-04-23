أصيبت بكورونا مرتين بـ20 يوما رغم التطعيم.. والطب يشرح السبب

2022/04/23 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تلقيها 3 جرعات لقاح، أصيبت امرأة

عمرها 31 عاما بفيروس كورونا مرتين في

غضون 20 يوما فقط، في حالة طبية نادرة منذ

انتشار الوباء.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن

الفجوة الزمنية بين الإصابتين لد

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