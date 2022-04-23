إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات

2022/04/23 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت في مطار سخيبول بأمستردام، حيث أضربت مجموعة من العمال، احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين.تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من […]

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