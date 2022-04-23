2022/04/23 | 15:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zOzhWLibXss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار الادوية..يهدد حياة المرضى - Morning Live - حلقة ٢٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار الادوية..يهدد حياة المرضى - Morning Live - حلقة ٢٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).