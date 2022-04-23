جوارديولا: نحن في ورطة أمام ريال مدريد

2022/04/23 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يشعر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأي ندم حول حجم قائمة فريقه، على الرغم من الإرهاق والإصابات التي يواجهها، وهو يقاتل على الجبهتين المحلية والأوروبية.

ويمكن للسيتي أن يتقدم بـ4 نقاط على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على واتفورد في ملعب “الاتحاد” يوم السبت، لكن جوارديولا لديه مخاوف بشأن لاعبين رئيسيين.

وغاب الظهير الأيمن كايل ووكر مرة أخرى بسبب مشكلة في الكاحل، وتم إيقاف جواو كانسيلو عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ضد ريال مدريد.

وكان ناثان آكي وجون ستونز يكافحان من أجل استعادة لياقتهما البدنية، وذلك يمكن أن يترك سيتي مع 3 مدافعين فقط، هم إيمريك لابورت وروبن دياز وأوليكسادر زينتشينكو، في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “في الوقت الحالي نحن بالتأكيد في ورطة.



لدينا مشاكل في العديد من المواقع وعليك التكيف.



يعرف اللاعبون أننا في ورطة – ربما يتعين على جناح أن يلعب كمدافع مركزي!”.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في أي وقت مضى في استخدام فريق أكبر، ختم: “لا أحب ذلك.



أنا حزين لترك 4 أو 5 على مقاعد البدلاء لا يلعبون – لا أريد أن أرفع العدد إلى 8 أو 9”

المصدر: KOOORA

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