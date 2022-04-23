مقتل 21 ألفاً و600 جندي روسي في أوكرانيا منذ الغزو

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل المدافعون الأوكرانيون 21 ألفاً و600 جندي روسي في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شهر فبراير(شباط) الماضي، وحتى اليوم السبت، حسبما ذكر بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته في صفحتها على فيس بوك.

وقال البيان إنه “القوات الأوكرانية دمرت أيضاً 854 دبابة و2205 مركبات قتالية مدرعة و403 مننظومات مدفعية، و143 منظومة إطلاق صواريخ متعددة و69 منظومة مضادة للطائرات.



“،بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف: “شملت الخسائر أيضاً 177 طائرة و154 مروحية و1543مركبة،و8 زوارق و76 صهريج وقود، و182 طائرة مسيرة و27 وحدة معدات خاصة وأربع منظومات متحركة لصواريخ باليستية قصيرة المدى”.كان المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، أقر في السابع من الشهر الجاري بسقوط عدد كبير من القتلى من القوات الروسية في الحرب، واصفاً ذلك بـ”مأساة كبرى بالنسبة لنا”.



ولم يعلن بيسكوف عدداً محدداً.

وفي 25 مارس(آذار) الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، مقتل 1351 جندياً روسياً وإصابة 3825 آخرين فيما تطلقها عليها “العملية الخاصة” في أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من أرقام كلا طرفي النزاع من مصادر مستقلة.

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