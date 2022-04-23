الطيران التركي يعاود قصف المناطق الجبلية شمال العراق

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصف الطيران الحربي التركي بكثافة، اليوم السبت، المناطق الجبلية والقرى الكردية المحيطة بها في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، في إطار عملية عسكرية تركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وذكر تلفزيون “العراقية” أن المقاتلات الحربية التركية قصفت بكثافة اليوم مناطق بسلسلة جبال مكين بمحافظة دهوك، مشيراً إلى أن عشرات العوائل الكردية اضطرت إلى النزوح من القرى من جراء تصاعد عمليات القصف الجوي والصاروخي والاشتباكات المسلحة من دون تسجيل إصابات.

وكانت الحكومة العراقية أدانت العملية العسكرية التركية في مناطق بشمالي العراق، واستدعت وزارة الخارجيَّة يوم الثلاثاء الماضي السفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة.

وبحسب مصادر أمنية كردية، فإن المناطق الجبلية في إقليم كردستان تشهد عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي تركي منذ أيام.

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