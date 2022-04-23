2022/04/23 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو ..القوات الخاصة تعثر على عجلة مفخخة بنظام تصفيح الشبكية لتجاوز القاذفات في عمق صحراء الرطبة المركز الخبري الوطني.

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