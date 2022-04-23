الزوراء يسعى إلى تجديد عقد أيوب أوديشو

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد يسعى نادي الزوراء الرياضي، إلى تجديد عقد المدرب أيوب أوديشو مع النوارس.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح صحفي تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “إدارة الزوراء تبحث سبل […]

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