مشاريع مدرّة للدخل للنازحات العائدات

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤ – متابعة تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين تقديم دعم للنساء النازحات العائدات إلى مناطقهنَّ الأصلية لإقامة مشاريع مدرة للدخل.وقال مدير دائرة شؤون الفروع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة تعمل على دعم النساء النازحات العائدات إلى مناطق سكناهنَّ الأصلية من خلال توفير فرص عمل لهنَّ، إذ تم إعداد خطة …

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