صالح يؤكد دعمه للايزيديين

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اكد رئيس الجمهورية برهم صالح دعمه الكامل للمكون الايزيدي معتبراً الأيزيدية شعبا اصيلا للعراق و ذلك خلال تهنئته التي تقدم بها للايزيديين في عيد رأس السنة الأيزيدية.وقال صالح،”نجدد دعمنا الكامل لتأمين حقوقهم وعودة النازحين الى ديارهم“.فيما نوه سيادته حرص الدولة و الجهات المعنية بالإضافة الى المجتمع الدولي لتحرير ما تبقى …

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