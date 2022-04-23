روسيا تُلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسومًا يلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال.وأفاد موقع مجلس الوزراء الروسي عبر الإنترنت، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت بأنه يتعين على منتجي النفط …

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