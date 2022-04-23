2022/04/23 | 15:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إمداد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات ومدافع "سيزر" ذاتية الدفع.وقال ماكرون - في مقابلة مع صحيفة "كويست فرانس" الفرنسية - : "سنقدم معدات مهمة..أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).