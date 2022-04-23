الطاقة الامريكية تعلن ان العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا الاسبوع الماضي

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير: إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5283 ملايين برميل يوميا مرتفعة … Readmore

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