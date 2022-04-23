الكاظمي يصل الى مناطق غرب الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة

2022/04/23 | 15:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى مناطق غرب محافظة الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: أن “الكاظمي وصل الى الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة – المرحلة الثانية … Readmore

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