بسبب أسهمه في تسلا.. ماسك يشن هجوما لاذعا على بيل جيتس

2022/04/23 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيلون ماسك كان يرد على سؤال أحد متابعيه في تويتر حول ما إذا كانت الصورة المسربة لمحادثة نصية مفترضة مع غيتس حقيقية.

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