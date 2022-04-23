2022/04/23 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تمكنت الشرطة النهرية، اليوم السبت، من انتشال جثة فتاة غارقة في نهر الفرات شمال بابل.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت من انتشال جثة فتاة غارقة في نهر الفرات المار بقضاء المسيب شمال بابل".

وأضافت ان "الجهات الأمنية المختصة، فتحت تحقيق في الحادث لمعرفة هل الحادث كان انتحار او خلفه دوافع جنائية".

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