“مشروب طاقة” يودي بحياة طفل في المكسيك

2022/04/23 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي صبي يبلغ من العمر 6 أعوام بعد شربه كوبا من مشروب الطاقة “Monster Energy”، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.وقالت صحيفة “الصن” البريطانية إن الطفل فرانسيسكو سرفانتس زار، يوم 16 نيسان، منزل جدته في مدينة ماتاموروس المكسيكية، مضيفة أنه كان عطشانا فلمح كوبا على الطاولة مليئا بمشروب الطاقة “Monster Energy”، ثم شربه […]

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