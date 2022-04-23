2022/04/23 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، مضيها بتنويع مصادر الطاقة وبمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تؤكد اكتمال 88 %من الربط الفني مع الخليج المركز الخبري الوطني.

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