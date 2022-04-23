اتفاق على احياء سدة  “استراتجية” تتحكم بمياه الشرب لأكثر من مليون عراقي

2022/04/23 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، السبت، عن اتفاق اولي على احياء سدة استراتيجية تتحكم بمياه الشرب لأكثر من مليون عراقي.وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/ان “سدة الصدور ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) تتحكم بتدفق المياه في 5 من اهم الانهر في ديالى ابرزها […]

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