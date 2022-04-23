مالديني يهنئ بن ناصر ويلمح لمستقبل الجزائري مع الروسونيري

2022/04/23 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمح باولو مالديني، المدير التقني لميلان، إلى مصير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط الروسونيري.

وينتهي ارتباط بن ناصر بميلان في صيف 2024، وذكرت العديد من التقارير أن النادي الإيطالي، اتفق معه على عقد جديد ينتهي في صيف 2026.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مسؤولي ميلان احتفلوا بوصول بن ناصر إلى 100 مباراة مع الروسونيري، خلال 3 سنوات، بينما ألمح مالديني خلال الاحتفالية إلى بقاء اللاعب الجزائري في النادي لسنوات أخرى.

وقال مالديني موجهًا حديثه لمحارب الصحراء: “تهانينا على مشاركتك في 100 مباراة مع ميلان خلال 3 سنوات، ونأمل أن تكرر هذا الأمر عدة مرات، وتلحقه أيضًا ببعض الألقاب”.

وشارك بن ناصر مع ميلان في 36 مباراة، هذا الموسم، في مختلف البطولات، وأحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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