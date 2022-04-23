روسيا تستولي على عشرات القرى الأوكرانية

2022/04/23 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت روسيا على عشرات القرى الصغيرة في هجومها على منطقة دونباس بأوكرانيا، فيما وصف المسؤولون الأوكرانيون القتال المستمر في دونيتسك ولوغانسك بـ"العنيف".

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