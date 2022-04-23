طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد وسط أجواء ايجابية

2022/04/23 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة للعلمين الإيراني (الى اليسار) والسعودي، تم إعدادها في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021.© أ ف ب/ارشيف جو كلامار, اوزان كوسه بغداد (أ ف ب) – استأنفت إيران والسعودية جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لأشهر، وفق ما أفاد مسؤول حكومي عراقي السبت، مع عقد لقاء هذا الأسبوع بين ممثلين […]

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