2022/04/23 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا سابقا في ست أجزاء على هذا

الموضوع وبينا في تلك الأجزاء

المخالفات التي تضمنها قانون الامن

الغذائي الطارئ وانحراف اهداف القانون

لامور لا تخص الامن الغذائي.



اما اليوم

فسناتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء السابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء السابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).