لفتة رائعة من جمهور الغانرز تجاه رونالدو

2022/04/23 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام جمهور آرسنال بلفتة رائعة تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص جمهور آرسنال على التصفيق في الدقيقة السابعة، لمساندة رونالدو صاحب الرقم (7)، بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.

وسبق أن صفق جمهور ليفربول أيضًا، في الدقيقة السابعة من ديربي إنجلترا لحساب الجولة الماضية، من أجل دعم رونالدو.

وأعلن رونالدو، الاثنين الماضي، وفاة نجله، وهو ما أجبره على الغياب عن مباراة الريدز، التي خسرها الشياطين الحمر (4-0).

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