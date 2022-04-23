2022/04/23 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مشتبها فيه بعد تنفيذ سلسلة اعتداءات على مواطنين صباح اليوم السبت في بلدة بيدوورث وسط إنجلترا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تعرض أحدهم للطعن بسكين.وأكدت شرطة مقاطعة وركشير في بيان لها أنها تلقت في الساعة الثامنة تقريبا من صباح اليوم بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات […]

ظهرت المقالة بريطانيا..



11 مصابا أحدهم بسكين جراء سلسلة اعتداءات في بيدوورث أولاً على ايرث نيوز.

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