النجف تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2022/04/23 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجفأعلن محافظ النجف، ماجد الوائلي، اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام، فيما أشار إلى أن عدد الزائرين بلغ أكثر من 4 ملايين زائراً.وقال الوائلي في مؤتمر تابعته (بغداد اليوم)، إن "الخطة الأمنية للزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) اتسمت بالنجاح".

وأضاف، أن "عدد الزائرين بلغ 4 ملايين زائر، مبيناً أن مطار النجف الاشرف استقبل 130 رحلة جوية".

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