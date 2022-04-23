رئيس وزراء أوكرانيا: الوضع في ماريوبول

2022/04/23 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الوضع في مدينة ماريوبول بأنه "أكبر كارثة إنسانية" منذ الغزو الروسي، وربما "أسوأ كارثة في القرن"، حيث تواجه المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية قصفا مستمرا من القوات الروسية.

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