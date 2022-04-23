شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة

2022/04/23 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقر المحكمة العليا الأميركية في واشنطن في 18 كانون الثاني/يناير 2022 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب درو أنغرر واشنطن (أ ف ب) – اضرم شخص النار في نفسه الجمعة امام المحكمة العليا الاميركية مما أدى الى اجلائه بمروحية، وفق ما اكدت متحدثة باسم المحكمة العليا لوكالة فرانس برس.قالت الناطقة باسم أعلى هيئة […]

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