2022/04/23 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم

السبت، نجاح الخطة الأمنية للزيارة

الخاصة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين

الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان

تلقته وكالة نون ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: 4.5 مليون زائر بضمنهم 200 ألف من خارج العراق شاركوا في زيارة ذكرى "استشهاد الأمير") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: 4.5 مليون زائر بضمنهم 200 ألف من خارج العراق شاركوا في زيارة ذكرى "استشهاد الأمير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).