وزير الكهرباء في ميسان ويناقش الاستعدادات لفصل الصيف

2022/04/23 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ ميسان، علي دواي لازم،

السبت، في ديوان المحافظة وزير

الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له

وعقد اجتماع موسع بحضور الكادر المتقدم

في الوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان

تلقته وكا

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