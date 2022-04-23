نائب: أعضاء البرلمان لم يطلعوا على آلية تعيين المستشارين

2022/04/23 | 16:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلب قرارات تعيين المستشارين تتم وفق المصالح التي تتعلق بالكتل السياسية.

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