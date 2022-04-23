ضعف الطغاة ونزع فتيل العنف - زهير الخويلدي

2022/04/23 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الترجمة"ضعف العنف"إنها القوة التي تقاوم الضعف.



من ناحية أخرى ، فإن العنف يتعارض مع اللطف.



يتعارض العنف مع الضعف إلى حد أن الضعف غالبًا لا يكون له أي أعراض أخرى غير العنف ؛ ضعيف ووحشي ووحشي على وجه التحديد بسبب الضعف ...



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فلاديمير يانكلفيتش [1]بعيدًا عن كونه تعبيرًا عن قوة أو الخلط بينه وبين القوة ، لا يمكن فصل العنف ، حتى المفترض ، أو حتى المزعوم ، عن هذا الجزء الذي لا يوصف من الظلا ......





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