هل رفضت الامم المتحدة اعتراف الدولة الاسبانية بمغربية الصحراء ؟ - سعيد الوجاني

2022/04/23 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان الجواب نستشفه منْ ما صرح به الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد Stephan Dujarric ، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك New York ، بخصوص الانباء التي روّجت لها مصادر عربية من قلب العاصمة مدريد ، تبشر بموافقة ، ورضى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Steffan de Mistura ، وتأييده لاعتراف الدولة الاسبانية بمغربية الصحراء ، من خلال اعترافها بح ......





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