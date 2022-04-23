البلاشفة والإسلام - جيرى بيرن ( المقال كاملا ) - ترجمة سعيد العليمى

2022/04/23 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ترجمة_سعيد_العليمى البلاشفة والاسلام بقلم جيرى بيرن - القسم الاول( يبدأ هنا جيري بيرن فى تقصى العلاقة بين الحزب الروسي البلشفى الذى انجز الثورة الروسية عام 1917 والولايات الاسلامية الخاضعة التى ورثوها عن الامبراطورية القيصرية .



وماالذى يمكن ان نتعلمه منها ، ان كان هناك شئ نتعلمه ، حول علاقة الاشتراكيين بالاسلام اليوم ؟ )ينظر الى " اعادة كتابة التاريخ " بصفة عامة كاختصاص للستالينية ، تزييف الوثائق والسجلا ......





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