٣٥ مطلوبا في قبضة شرطة بابل

2022/04/23 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ٣٥ متهما مطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته إيرث نيوز، ان “ممارسات أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام بالإشتراك مع الاجهزة الامنية الساندة ، استهدفت من خلالها عدد من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض شملت […]

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