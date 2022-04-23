العراق.. تحذير من تظاهر يزامن الحر.. نائب يحتزر من أزمة شعبية تخص ملفاً مأزوماً منذ 30 عاماً - عاجل

2022/04/23 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق عضو مجلس النواب العراقي عادل الركابي، اليوم السبت، عن استمرار أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، رغم صرف الأموال الطائلة على هذا الملف.

وقال الركابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "مع اقتراب موسم الصيف هناك مشكلة ازلية منذ تسعينات القرن الماضي ولغاية الان في الكهرباء في العراق، وهذه الأزمة تتراوح في مكانها دون حلول، ولاتوجد حلول قريبة في الامد المنظور، وفق كل المعطيات والمؤشرات".

وأضاف انه "مع قرب الصيف فنحن مقبلون على التظاهرات الشعبية، بسبب أزمة الكهربائية في العراق، وهذا الأمر يحصل مع كل موجه حر ومع غياب الحلول الحقيقة لمواجهة هذه الأزمة، رغم صرف الأموال الطائلة على هذا الملف طيلة السنوات الماضية".

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