دورتموند يحسم صفقة خليفة هالاند قبل الكلاسيكو

2022/04/23 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحسم بوروسيا دورتموند صفقة هجومية مميزة للموسم المقبل، بتوصله لاتفاق بشأن الألماني كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" توصل دورتموند لاتفاق مع سالزبورج، بشأن التعاقد مع صاحب الـ20 عاما هذا الصيف.

وأشارت إلى بلوغ قيمة الصفقة 30 مليون يورو، على أن ينص العقد على بعض الحوافز الإضافية، التي ستصل إلى 6 ملايين، يتقاضاها سالزبورج وفقا لبعض الشروط.

وسيمنح النادي الألماني المهاجم الشاب عقدا لمدة 5 سنوات، يحصل خلاله على راتب سنوي يبلغ 6.5 مليون يورو.

ويتمتع أديمي بقدرات فنية وتهديفية هائلة، حيث نجح في إحراز 16 هدفا خلال 25 مباراة بالدوري النمساوي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يكون أديمي خليفة النرويجي إيرلينج هالاند، المحتمل رحيله بنهاية الموسم عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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