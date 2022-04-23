“تبادل خدمات”..الخزعلي يوضح العلاقة بين الحلبوسي ودول التطبيع

2022/04/23 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح المحلل السياسي هيثم الخزعلي، السبت، طبيعة العلاقة التي تجمع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع دول التطبيع والكيان الصهيوني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “دعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل دول التطبيع والكيان الصهيوني كان الغرض منه تبادل […]

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